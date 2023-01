Apple potrebbe aver detto addio a uno degli iPhone più apprezzati dal pubblico. Nel 2024 il colosso avrebbe dovuto rilasciare un iPhone SE 4 ma il dispositivo potrebbe non vedere mai luce.

iPhone SE 4 non si farà: Apple abbandona il progetto!

A sostenere l’eliminazione della messa a punto del futuro iPhone SE 4 è il noto analista Ming-Chi Kuo. La fonte è ormai ritenuta molto affidabile dunque potremmo davvero dover addio a uno dei dispositivi Apple più apprezzati degli ultimi tempi. I modelli SE rappresentano un’ottima opzione “economica” per tutti gli utenti che desiderano ottenere un melafonino dalla qualità impeccabile ma non necessariamente dotato di caratteristiche riservate ai dispositivi di ultima generazione.

L’iPhone SE 4 previsto per il 2024, inoltre, avrebbe potuto rimpiazzare l’apprezzato ma sfortunato iPhone mini. Non pochi utenti di recente hanno manifestato la loro preferenza per i dispositivi con display più compatti e maneggevoli.

Secondo quanto riferito da Kuo, la scelta di Apple appare dettata dallo scarso successo riscosso dagli iPhone base, come il più recente iPhone 14. Quest’ultimo è stato surclassato dai modelli Pro e Pro Max, i più richiesti dagli utenti.

Un nuovo iPhone SE 4 potrebbe fare comunque la sua comparsa negli anni a venire ma i dubbi sono abbastanza. Apple nel 2025 lancerà i suoi iPhone 16 che, stando a quanto emerso fino ad ora, potrebbero essere i melafonini più rivoluzionari degli ultimi tempi. Ciò creerebbe non poche difficoltà nella realizzazione di un dispositivo di fascia bassa.

Attualmente nessuna informazione arriva direttamente da Cupertino. Quindi, non è da escludere che l’azienda possa stupire tutti mettendo in atto piani differenti!