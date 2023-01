Amazon, il notebook di Lenovo a prezzo pazzo con processore i5 e 8GB di RAM

Un computer portatile di altissimo livello: questo è quanto offre Amazon oggi grazie al marchio Lenovo, il quale risulta ormai indice di grande qualità.

Per ottenere tutti i giorni le migliori offerte da parte di Amazon, il trucco è quello di iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale. Al suo interno ci sono 74.000 utenti che possono beneficiare di codici sconto e di 60 offerte ogni giorno. Clicca qui per entrare gratis.

Amazon offre uno dei computer portatili più interessanti del momento ad un prezzo di favore, ecco il prodotto di Lenovo

Qui in basso c’è una breve lista che racchiude tutte le specifiche tecniche più interessanti del computer. Lenovo ha fatto un ottimo lavoro, unendo all’interno della scocca del portatile un processore di altissimo livello insieme ad una memoria veloce e capiente. Non manca poi la memoria RAM, divisa in due banchi diversi per un totale di otto giga. Ricordiamo che acquistando questo prodotto su Amazon potete godere di ben due anni di garanzia oltre che di 30 giorni per il reso gratuito. Il prezzo di cui tenere conto è di soli 528 €, per acquistare il computer basta cliccare qui.