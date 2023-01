WhatsApp non perde tempo nel 2023 e si prepara a lanciare una serie di upgrade molto rilevanti per l’evoluzione della piattaforma di messaggistica istantanea. In queste ore, sul web, sono emerse numerose anticipazioni su un possibile aggiornamento della piattaforma esclusivo per gli smartphone Android.

WhatsApp, come trasferire le chat da Android ad Android in un click

In base a quanto anticipato dai leaker di WhatsApp, a breve la piattaforma dovrebbe dotarsi di un nuovo sistema di trasferimento delle conversazioni da uno smartphone ad un altro. Il sistema, esclusivo per i dispositivi Android, avrebbe la caratteristica della semplicità. Gli utenti, infatti, attraverso un’apposita funzione disponibile nel menù Impostazioni potranno effettuare il passaggio di una chat (o di tutte le conversazioni) da un dispositivo Android ad un altro.

Questo sistema, utile per rendere più snelle le procedure di trasferimento, andrebbe a sostituire l’attuale metodo che prevede il caricamento della chat su Google Drive. Così facendo, gli utenti avrebbero anche modo di caricare conversazioni più “pesanti” su un nuovo dispositivo, senza rinunciare a file multimediali o messaggi testuali.

La novità sarebbe però, almeno al momento, legata soltanto agli smartphone Android. Gli utenti che desiderano effettuare il passaggio delle chat da dispositivo Android ad iPhone, quindi, non potrebbero per il momento beneficiare di questo sistema.

La funzione per la semplificazione dei trasferimenti delle chat è solo uno degli upgrade in lavorazione per WhatsApp. Ancora non sono chiari i tempi per il rilascio di questa novità che per il momento è disponibile per le versioni beta della chat.