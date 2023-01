WhatsApp, i migliori trucchi del 2023 per spiare tutti ma non solo

Avere WhatsApp significa sposare in toto tutte le grandi caratteristiche che l’applicazione concede. Non c’è solo l’opportunità di inviare semplici messaggi, ma molto di più grazie alle tante funzioni che il colosso della messaggistica mette a disposizione.

Effettivamente però ci sono anche delle applicazioni di terze parti che consentono di avere qualcosa in più, magari funzionalità che all’interno di WhatsApp non esistono. Si tratta di applicazioni verificate che non portano problemi, le quali in un certo qual modo permettono di spiare anche il prossimo. In basso potete trovare delle informazioni in più.

WhatsApp: questi sono i migliori trucchi che potete trovare al di fuori dell’applicazione ufficiale

Secondo quanto riportato, ci sarebbe ancora l’opportunità di spiare le persone all’interno di WhatsApp, ma non come in molti credono. Non è più possibile infatti scoprire le chat altrui, ma è possibile tenere traccia dei movimenti che vengono fatti. Scaricando infatti la celebre applicazione Whats Tracker, potrete sapere con precisione quando un utente entra o esce dalla chat di WhatsApp. Il tutto con una notifica istantanea e con un report alla fine della giornata.

Se invece volete recuperare un messaggio che è stato cancellato prima ancora che potreste avere la possibilità di leggerlo, esiste l’applicazione WAMR. Avendo questa, il vostro smartphone registrerà tutti i contenuti di ogni notifica in entrata, in modo da potervi permettere di leggerli esternamente WhatsApp anche se dovessero essere cancellati.

L’ultima applicazione è quella che vi permette di non essere mai online, dal momento che potete leggere i messaggi che vi arrivano al suo interno. Si tratta di Unseen.