Il nuovo anno è appena iniziato eppure i vari operatori telefonici italiani stanno già stupendo gli utenti con una vasta gamma di offerte di rete mobile e promozioni. Gli utenti possono infatti scegliere fra una variegata proposta, che parte da offerte dal prezzo molto basso e che arriva a proporre tanti giga per navigare.

Tante offerte di rete mobile con minuti e giga per questo 2023

Per questo 2023 gli operatori telefonici italiani non si sono fatti attendere, anzi. Al momento, sono infatti già disponibili all’attivazione numerose offerte di rete mobile a basso costo e con tanto da offrire. Tra questi, c’è ad esempio l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Una delle sue offerte più interessanti è Kena 6,99 130 GB . Quest’ultima offre ogni mese 130 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri a 6,99 euro. Non è previsto costo di attivazione e per il primo mese sono inoltre inclusi 100 GB di traffico extra.

Tra gli operatori telefonici virtuali più convenienti c’è poi anche Rabona Mobile. Una delle sue offerte più interessanti è Rabona Cross 50. Quest’ultima include ogni mese 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è di soli 4,99 euro al mese. C’è inoltre anche l’offerta mobile denominata Rabona New Feder Edition che include 30 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Ricordiamo poi anche l’operatore telefonico virtuale di Vodafone, ovvero ho. Mobile. Anch’esso propone infatti molto spesso delle offerte davvero notevoli, come l’offerta denominata tho. Che Offerta! che include 200 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti ad un costo di soli 9,99 euro al mese. Si tratta tuttavia di un’offerta rivolta soltanto a chi richiede la portabilità da alcuni specifici operatori.