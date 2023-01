Il volantino Lidl riserva non poche sorprese a tutti i consumatori in Italia, la nuovissima campagna promozionale, infatti, promuove la possibilità di avere tra le mani i prezzi migliori del momento, applicati non solo sulla tecnologia, ma anche i beni di prima necessità.

La spesa da Lidl è fortemente ridotta, data la presenza di innumerevoli occasioni speciali per spendere poco o niente, i prezzi sono da considerarsi bassi a prescindere dalla provenienza, ciò sta a significare che gli acquisti sono da effettuarsi in ogni singolo negozio, senza avere comunque la possibilità di recarsi sul sito ufficiale, dove completare l’acquisto (tranne che in rarissimi casi).

Lidl, la sorpresa è davvero assurda

Tante occasioni per spendere poco o niente vi attendono proprio in questi giorni da Lidl, la nuovissima campagna promozionale vuole ritagliare un piccolo spazio nel cuore degli utenti italiani, per questo motivo ha deciso di puntare fortissimo sugli accessori per la cucina.

I prezzi partono da un minimo di soli 9,99 euro, necessari per l’acquisto di un buon tritatutto elettrico, per raggiungere il massimo con i 79 euro necessari per mettere le mani su una friggitrice ad aria calda, uno dei prodotti più richiesti di questo 2023 e da acquistare quasi ad occhi chiusi. Nel mezzo sono posizionati innumerevoli altri dispositivi, tra questi spiccano chiaramente i vari frullatori ad immersione, in vendita a 24,99 euro, oppure anche bollitore elettrico, il cui prezzo è di 19 euro, per finire con la piastra ad induzione, disponibile all’acquisto alla modica cifra di 44 euro.