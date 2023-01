Il costo degli articoli di uso quotidiano sta aumentando, con ha stabilito anche una recente stima di Eurostat che suggerisce che i prezzi al consumo sono aumentati dell’8,2% nel 2022.

Ma non tutti gli aumenti di prezzo sono uguali e una miriade di fattori influisce su prodotti diversi in modi diversi.

Per aiutare a dare un senso a quello che sta succedendo, abbiamo dato un’occhiata più da vicino a una selezione di generi alimentari di uso quotidiano. Ognuno ha visto aumenti di prezzo significativi nelle ultime settimane, ma ognuno ha una storia diversa da raccontare.

Cosa succederà con la pasta?

La pasta è un alimento base per la maggior parte delle persone, in particolare per gli italiani.

E la pandemia in realtà ci ha reso più fan di prima. Come le persone in molti altri paesi, abbiamo cercato di accumularne scaffali nel caso in cui non potessimo raggiungere i negozi, e la pasta è perfetta se stai cercando quel genere di cose.

Di conseguenza, le nostre importazioni di pasta sono state superiori di oltre il 20% nel 2020 rispetto al 2019 e sono aumentate di oltre il 46% rispetto al dato del 2018, un aumento notevole in soli due anni.

Secondo gli ultimi dati del CSO, il prezzo dei prodotti a base di pasta è aumentato dell’11,8% nell’anno fino ad aprile. Ciò coincide strettamente con i dati del Farmers Journal, secondo cui i prezzi degli spaghetti sono passati da 1 euro a 1,10 euro, con un aumento del 10%.

È chiaramente un aumento significativo in un breve lasso di tempo, ma non è così grave come si era temuto o previsto.

Alla fine dello scorso anno, ad esempio, alcuni analisti hanno affermato che i prezzi potrebbero aumentare di circa il 50%.

Ma quello che sembra essere successo è che le aziende lungo la filiera, siano esse i produttori, i grossisti o gli stessi rivenditori, hanno assorbito un po’ dell’aumento, quindi il consumatore è stato in qualche modo isolato dall’impatto completo.

Tuttavia, queste aziende affermano di aver assorbito quanto più possibile e, con l’aspettativa che i prezzi continueranno a salire, i consumatori potrebbero vedere ulteriori aumenti dei costi nel prossimo futuro.