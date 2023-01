Con Eurospin non si scherza assolutamente, la nuovissima campagna promozionale vede l’azienda offrire ai consumatori la possibilità di acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra cui troviamo ad esempio la tecnologia, a prezzi veramente esclusivi.

La soluzione corrente fa impazzire tutti con riduzioni assolutamente degne di nota, gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni singolo negozio, ed altrettanto gli ordini sono da effettuare recandosi personalmente in un punto vendita, solo in alcune occasioni tramite il sito ufficiale (più rare).

Eurospin, tutti questi sconti sono per voi

La tecnologia è disponibile a prezzi veramente scontatissimi da Eurospin, finalmente in negozio possiamo approfittare di una buonissima selezione di prodotti a prezzi quasi mai visti prima d’ora. Più nello specifico troviamo un televisore Telefunken, nella variante da 24 pollici, in vendita a soli 109,99 euro, passando anche per alcuni accessori fondamentali per l’informatica generale.

Più nello specifico parliamo di un set tastiera/mouse a soli 16,99 euro, entrambi disponibili wireless, senza dimenticarsi delle cuffie bluetooth completamente pieghevoli a 12,99 euro, oppure anche di cuffiette auricolari con microfono integrato, da collegare tramite il jack da 3,5mm, proposte a soli 7,99 euro.

Non manca, infine, un tablet Mediacom al prezzo di soli 89 euro, come anche la plastificatrice A4 da 34,99 ero, oppure una distruggidocumenti da cestino, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 22,99 euro. Tantissime occasioni che vi aiutano a spendere poco o niente, promettendovi nello stesso tempo un risparmio veramente assurdo.