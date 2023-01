Auto pronte ad analizzare l'uomo e i suoi comportamenti durante la guida

Abbiamo imparato col passare del tempo che le auto stanno progredendo sempre di più, consentendo all’uomo di fare sempre meno alla guida. In tanti reputano questo aspetto un’arma a doppio taglio, dal momento che abbassare l’attenzione non è mai un’azione giusta da compiere quando si è alla guida del proprio veicolo. Le automobili però sanno bene cosa fare grazie ai software alla guardia che vengono caricati al loro interno, i quali spesso sono in grado di evitare incidenti ancor prima che il guidatore possa accorgersi del reale pericolo.

Proprio in base a tutte queste grandi migliorie che sono state apportate con il tempo, ci si sente sempre più sicuri alla guida. Chiaramente si parla delle auto di ultima generazione, le quali però potrebbero essere ancora una volta soggette ad alcuni miglioramenti, ai quali qualcuno non avrebbe mai pensato. I grandi produttori del mondo dell’elettronica ma anche degli smartphone sono da tempo sempre pronti a dimostrare il loro interesse per il mondo delle auto. Da diverso tempo infatti ci sono svariate connessioni con i dispositivi mobili a bordo delle automobili, le quali mostrano una grande propensione a miglioramenti epocali anche per il futuro.

L’auto osserverà il guidatore durante la guida: ecco cosa succederà

Durante il CES 2023 di Las Vegas sono arrivate grandi novità ma alcune avrebbero fatto scalpore. Harman Ready Vision, uno dei principali espositori, avrebbe proposto un nuovo head-up display, il quale sarebbe in grado di fornire delle grafiche in realtà aumentata e con tantissimi dettagli. Attraverso alcuni sensori e telecamere il sistema sarà in grado di analizzare il grado di attenzione di chi si ritrova alla guida, intervenendo con degli stimoli visivi o magari acustici utili per ridurre il livello di distrazione in situazioni più critiche. Siete dunque pronti ad essere osservati mentre guidate?