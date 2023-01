Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso di Cupertino Apple ha intenzione di aumentare il costo di alcune riparazioni effettuate presso i propri centri assistenza.

Nel dettaglio, il prezzo delle sostituzioni della batteria fuori garanzia per tutti i modelli precedenti a ben 50 dollari in più per una batteria sostitutiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple aumenterà il costo per la sostituzione della batteria

Nonostante il colosso di Cupertino non abbia ancora fatto un annuncio ufficiale, un utente di Reddit attento ha notato l’aumento dei prezzi sul sito Web di supporto di Apple negli ultimi giorni. Secondo la voce “Ottieni un preventivo” per la sostituzione della batteria dell’iPhone, “l’attuale tariffa per l’assistenza della batteria fuori garanzia si applicherà fino alla fine di febbraio 2023. A partire dal 1° marzo 2023, la tariffa fuori garanzia della batteria aumenterà di 20$ per tutti i modelli di iPhone precedenti a iPhone 14“.

Questo significa che la sostituzione della batteria per iPhone 13 e iPhone a schermo intero meno recenti aumenterà da 69 dollari a 89 dollari, mentre la tariffa per iPhone con un pulsante home aumenterà da 49 dollari a 69 dollari. Allo stesso modo, la pagina di riparazione e assistenza dell’iPad afferma che il costo del servizio della batteria aumenterà di 20 dollari per iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione e precedenti), iPad Pro da 11 pollici (3a generazione e precedenti), iPad Pro da 10,5 pollici iPad Pro da 9,7 pollici, iPad mini (sesta generazione e precedenti) e iPad Air (quinta generazione e precedenti).

Gli utenti Mac infine, dovranno sborsare ancora di più per la sostituzione della batteria, con un aumento del costo del servizio della batteria di 30 dollari per tutti i modelli di MacBook Air e 50 dollari per tutti i modelli di MacBook e MacBook Pro.