Amazon propone una stampante 3D sotto i 260 euro, offerta pazzesca

𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞: Il volume di stampa di Anycubic Kobra Neo è aumentato a 250x220x220mm.La piattaforma di stampa è realizzata in acciaio per molle rivestito in PEI, altamente resistente all’usura, alle cadute e alla flessione. Inoltre, questo acciaio per molle rivestito in PEI può essere utilizzato per la stampa su entrambi i lati, in modo durevole ed economico per gli utenti. Il design magnetico consente un’installazione rapida e semplice, i moduli sono facili da estrarre.