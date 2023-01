Amazon integra nuove funzioni per Alexa al CES insieme a nuovi prodotti

Durante la kermesse CES 2023 che sta avendo luogo durante questi giorni a Las Vegas, gli utenti Hanno avuto modo di notare una nuova serie di prodotti ma anche di funzioni ed esperienze per quanto riguarda Amazon, soprattutto lato Alexa. Il celebre assistente vocale continua ad essere al centro dei progetti di Amazon, con la nuova presentazione di un prodotto davvero eccezionale. Si tratta del Ring Car Cam, il quale ha la facoltà di estendere la potenza della tecnologia con cui diverse persone hanno già avuto modo di prendere familiarità, ma questa volta all’interno dell’auto.

Alexa arriva anche in auto: Amazon offre più sicurezza ai guidatori

L’applicazione dedicata controllerà direttamente il dispositivo che sarà in grado di registrare quando l’auto è in movimento ma anche quando è spenta, consentendo al guidatore di controllare la propria auto in ogni momento. Da parcheggiata i sensori del dispositivo saranno in grado di rilevare tutti gli eventi all’interno dell’auto ma anche intorno al veicolo nel momento in cui dovesse essere rilevato un qualsiasi movimento. Proprio in quel caso comincerà la registrazione con una notifica che arriverà sull’applicazione ufficiale riservata al pubblico. È possibile poi usufruire anche di una nuova funzione che prende il nome di Traffic Stop, la quale consentirà di impartire ad Alexa il comando di registrare con la camera che dunque inizierà a registrare anche con l’auto parcheggiata.

Potrebbe essere quindi questa la grande alternativa a tutte le Dash CAM che si trovano sul mercato, le quali in più situazioni non hanno soddisfatto il pubblico.