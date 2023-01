Il 2023 non poteva iniziare in un modo migliore, grazie a WhatsApp gli utenti possono indubbiamente approfittare di una serie di trucchi decisamente interessanti, atti a migliorare la conoscenza della piattaforma, promettendo in cambio funzioni inedite ed esclusive.

La “guerra” tra le due più famose applicazioni di messaggistica istantanea prosegue imperterrita, gli utenti ogni giorno si ritrovano a dover scegliere quale app utilizzare, entrambe pronte a promettere risultati eccellenti. Tralasciando il discorso legato alla soluzione migliore, non possiamo che parlare delle funzioni che pochi conoscono su WhatsApp.

WhatsApp, ecco le funzioni che non conoscete

Pochi conoscono due utility fondamentali di WhatsApp: Web e Business, la prima indubbiamente permette di avere accesso a tutte le chat dell’applicazione di messaggistica istantanea direttamente da un qualsiasi browser, anche effettuando l’accesso dal proprio notebook o PC desktop. L’accesso è rapido, ed ovviamente completamente gratuito.

Con Business, invece, si potrà effettivamente godere di due profili sulla stessa applicazione, una funzione pensata per agevolare gli utenti che si ritrovano ad esempio ad avere un numero privato ed uno lavorativo, potendone godere senza dover effettivamente cambiare smartphone.

L’altra grande novità, sicuramente più recente, riguarda la possibilità di auto-inviarsi dei messaggi, in modo da poter così ad esempio salvare immagini o parti di testo, senza dover effettivamente collegare lo smartphone al computer. E’ molto utile, ad esempio, inviarsi un file nella chat di WhatsApp, per riprenderlo in un secondo momento utilizzando appunto il client WhatsApp Web.