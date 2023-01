Nuovo volantino Lidl arricchito con tantissimi prezzi bassi dal risparmio assicurato, le offerte sono pronte per fare la differenza in Italia, sono infatti a disposizione di tutti i migliori sconti dell’anno, con un risparmio che nessuno si sarebbe mai effettivamente aspettato di vedere.

Gli sconti attivati dall’azienda sono da considerarsi disponibili solamente nei negozi fisici, in questo modo il cliente si ritrova effettivamente costretto a recarsi personalmente nel punto vendita, per riuscire a mettere le mani sui migliori dispositivi in promozione. I vincoli sono anche legati agli effettivi quantitativi a disposizione, sono limitati, per questo motivo dovete assolutamente affrettare la scelta.

Lidl, le offerte con le occasioni di Gennaio

Le offerte Lidl, pensate per tutti fino all’8 Gennaio 2023, sono indubbiamente di ottima qualità, sebbene focalizzino la propria attenzione in via esclusiva verso il mondo della cucina, e dei prodotti di questo tipo. Il prezzo più basso in assoluto dell’intero volantino non può che essere rivolto verso un tritatutto elettrico dalle ottime performance, ma comunque acquistabile a soli 9,99 euro, la cifra sale verso i 24,99 euro necessari per il frullatore ad immersione 2in1, disponibile a 24,99 euro, senza dimenticarsi dell’ottimo bollitore elettrico, in questo caso acquistabile con un esborso di soli 19 euro.

Gli unici prodotti che presentano un costo maggiorato sono la piastra ad induzione, disponibile a 44 euro, come anche la bellissima friggitrice ad aia calda, in vendita a 79 euro, che rappresenta a conti fatti il must have per questo 2023.