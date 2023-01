Non ci saranno cambiamenti sostanziali ai prezzi della benzina e del diesel i primi giorni del 2023, ma gli automobilisti potrebbero dover affrontare un doppio aumento dei prezzi molto presto.

I prezzi del carburante hanno superato i 2 euro in molti paesi nel 2022, e sono molti i cittadini che hanno faticato a mantenere le loro auto sulla strada. Il governo è intervenuto per tagliare le accise e l’IVA sul carburante e ora i prezzi sono scesi di circa il 10,5%.

Sebbene lo scorso settembre il governo non abbia adottato definitive per contrastare al meglio i costi del carburante, è probabile che le concessioni per mantenere bassi i prezzi vengano revocate il prima possibile.

E’ probabile che le riduzioni delle accise e dell’IVA alle pompe vengano annullate presto, il che significa un notevole aumento dei prezzi per i conducenti.

Attenzione a ciò che dicono gli analisti

Un nuovo rapporto ha rilevato che i prezzi del carburante sono diminuiti in media del 10,5% verso la fine del 2022. Il prezzo medio di un litro di benzina è ora inferiore a 1,60 euro al litro, un calo di 17 centesimi rispetto al mese scorso e il prezzo medio più basso della benzina da settembre 2021.

Il prezzo medio per un litro di gasolio è ora di 1,74 euro. I prezzi del gasolio erano in costante aumento e ora sono anche in calo significativo, con un calo di 22 centesimi al litro rispetto a novembre.

È il prezzo più basso registrato da mesi, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Tuttavia, molti pensano che è probabile che i prezzi aumentino di nuovo. “Il prezzo per un barile di petrolio era di 75 dollari al barile. Sono circa $ 80 ora.” Molti analisti dicono che salirà di nuovo a quasi 100 dollari al barile dopo Natale.