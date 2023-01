Dopo la serie top di gamma Honor 80, sembra che il produttore cinese Honor abbia in cantiere una nuova serie di dispositivi. In particolare, si tratta dei prossimi Honor Magic 5, successori dei precedenti Honor Magic 4. Tra i nuovi device, sarà annunciato anche un modello più economico e dalle prestazioni meno elevate, ovvero il nuovo Honor Magic 5 Lite. Nel corso delle ultime ore, in particolare, lo smartphone è stato avvistato su Google Play Console.

Honor Magic 5 Lite, il nuovo device passa dal sito Google Play Console

Non molti giorni fa il produttore cinese Honor ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone di fascia alta appartenenti alla serie Honor 80. Tuttavia, come già accennato, sembra che l’azienda stia già preparando l’arrivo anche della nuova serie di smartphone Honor Magic 5.

Tra questi, come già detto, ci sarà anche lo smartphone “economico” Honor Magic 5 Lite. Quest’ultimo si distinguerà dagli altri modelli della serie per un processore meno performante ma allo stesso tempo dal prezzo più contenuto. In particolare, in queste ore lo smartphone è stato avvistato sul sito web Google Play Console.

Secondo quanto riportato sul sito, il nuovo smartphone sarà alimentato dal soc Snapdragon 695. Tuttavia, sembra che si tratterà di una versione differente rispetto a quella presente sul predecessore Honor Magic 4 Lite. Il soc presente sul nuovo modello, infatti, dispone di sei core Cortex-A55 da 1.8 GHz. Il soc viene comunque supportato da almeno 8 GB di memoria RAM, mentre il sistema operativo è Android 12. Google Play Console ha infine rivelato che il display del nuovo Honor Magic 5 Lite avrà una risoluzione pari al FullHD+.