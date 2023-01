Expert riduce al massimo i prezzi di vendita dei prodotti maggiormente interessanti, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una serie di sconti veramente molto speciali, i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità comunque di mettere le mani su prodotti di altissimo livello.

Gli acquisti, se interessati ad approfittare di una delle tantissime campagne promozionali, sono da considerarsi disponibili solamente per coloro che sceglieranno di approfittare dei negozi fisici, senza differenze territoriali, oppure direttamente dell’e-commerce della stessa Expert. In questo caso i prezzi sono bassi, ma potrebbe essere richiesto il pagamento di un contributo aggiuntivo per la consegna presso il domicilio.

Ecco il nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, al suo interno trovate offerte e codici sconto gratis.

Expert, offerte mai viste in esclusiva solo oggi

Con il Fuoritutto, Expert sta cercando di invogliare gli utenti a recarsi personalmente in negozio entro il breve periodo, promettendo in cambio prezzi sempre più economici su un numero impressionante di prodotti. Il volantino parte ad esempio dall’ottimo Redmi Note 11 Pro, uno smartphone in vendita a 299 euro, ma che allo stesso tempo può riservare non poche sorprese agli utilizzatori, sopratutto in termini di prestazioni generali.

Il volantino è comunque ricco di proposte economiche dalle buone prestazioni, non mancano ad esempio Samsung Galaxy A04s a 149 euro, redmi Note 11 Pro a 399 euro, Oppo reno8 Lite a 339 euro, Galaxy A13 a 189 euro, Realme C30 a 109 euro, realme 10 in vendita a 249 euro, TCL 405 a 99 euro, Realme C35 a 179 euro o Honor Magic 4 Lite a 239 euro.

L’unico modello più costoso di tutti quelli appena elencati, è l’Oppo Find X3 Neo, terminale dello scorso anno che può essere acquistato a 499 euro.