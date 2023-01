Il volantino di Gennaio lanciato proprio in questi giorni da Comet, vuole essere la perfetta occasione per gli utenti per approfittare del miglior rapporto qualità/prezzo possibile, con innumerevoli pezzi bassi e l’opportunità migliore per spendere pochissimo su tutto.

Gli utenti che al giorno d’oggi decidono di avvicinarsi al volantino, devono comunque ricordare che i prezzi sono bassi e convenienti, ma non solo nei negozi fisici, bensì praticamente ovunque sul territorio, anche online. In altre parole, gli acquisti potranno effettivamente essere completati stando comodamente seduti sul divano di casa propria, e ricevendo la merce a domicilio senza costi aggiuntivi (solo se l’ordine ha un valore superiore ai 49 euro).

Ecco il nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis.

Comet, attenzione alle ultime offerte, sono le migliori dell’anno

Da Comet sono partiti i Saldi Invernali, validi ovunque fino al 13 gennaio, con innumerevoli occasioni per spendere molto meno del previsto. La campagna promozionale cerca di accontentare un po’ tutti, a partire ad esempio da coloro che vorranno acquistare un Samsung Galaxy A53, uno smartphone di fascia medio-bassa, che oggi può essere comprato con un esborso di soli 329 euro.

In alternativa è possibile pensare di optare per alcuni top di gamma del periodo, quali possono essere Galaxy Z Flip4, disponibile a 899 euro, il foldable più amato e richiesto dal pubblico, senza dimenticarsi del Galaxy S22, in questo caso proposto ad una cifra quasi mai vista prima, basteranno soli 649 euro per il suo acquisto definitivo.

Non mancano tantissime altre occasioni che vi possono aiutare a risparmiare, per questo motivo dovete ricorrere il prima possibile alla visione delle pagine sul sito di Comet.