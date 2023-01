Durante l’ultimo periodo si sta parlando molto di come potrebbe comportarsi ChatGPT, tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, nel momento in cui gli si dovessero porre delle domande come se si trattasse del nostro psicoterapeuta. Open ci ha provato ed ha ottenuto risultati eccezionali. Il post in realtà nasce su Reddit, Dove l’autore ha parlato della sua esperienza.

“Ho fatto una domanda al bot includendo dettagli personali che riguardano alcuni problemi che ho in questo periodo.” Proprio l’autore, che non nasconde affatto la sua sorpresa, avrebbe poi scritto in merito:

“ChatGpt ha risposto a tutta la mia domanda. Non ha preso una frase e ci si è focalizzato. Una cosa che non riesco a far fare nemmeno agli psicoterapeuti umani. Mi sento ascoltato da ChatGpt, e mi fa paura“.

ChatGPT: le domande che si fanno i giovani sottoposte all’intelligenza artificiale, sembra un essere umano

Alcuni rapporti del Censis mettono però in mostra alcuni dati, esponendo che l’86,5% dei giovani ritiene che meriterebbe di più nel mondo del lavoro. Ci sono anche tanti giovani che pensano di meritare molto di più per quanto riguarda le amicizie e le loro relazioni sociali o magari dalla vita generalmente. Proprio analizzando questi dati la domanda che è stata posta a ChatGPT è stata la seguente:

“Ciao, volevo parlarti di un mio problema che mi dà molta preoccupazione da qualche mese. Ho l’impressione che il mio valore non venga riconosciuto. Sento tante critiche e indifferenza intorno a me, ma secondo me mi meriterei di più, sia al lavoro che nelle relazioni sociali”.

Questa la risposta da parte del BOT, la quale sembra effettivamente rilasciata da un essere umano:

“Ciao, capisco perfettamente come ti senti, spero che questi suggerimenti possano tornarti utili“.