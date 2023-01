Apple Fitness+, arriva Beyoncè e altre attività come meditazione e kickboxing

È passato ormai poco più di un anno dall’arrivo di una grande soluzione in Italia per quanto riguarda i fan del mondo Apple. Stiamo parlando di Apple Fitenss+, soluzione davvero molto utile che proprio di recente ha annunciato l’arrivo di nuove discipline sportive che andranno ad implementare il servizio d’allenamento fornito proprio per l’ambiente domestico.

Più in particolare, sembra che nelle prossime settimane tutti gli abbonati al servizio avranno l’opportunità di accedere a sport nuovi. In particolar modo c’è anche il Kickboxing, ma anche un nuovo tipo di allenamento cardio per tutto il corpo oltre ad alcune meditazioni utili per conciliare il sonno. Arriva però anche un’altra grande novità, ovvero la quinta stagione di Time to Walk, con un nuovo Artist Spotlight che questa volta vedrà la compagnia di Beyoncé.

Novità per Apple Fitness+, gli utenti avranno due nuove raccolte di allenamenti

All’interno di Apple Fitness+ gli utenti avranno l’opportunità di poter accedere a due nuove raccolte di allenamenti.qui ci sarà anche la rubrica “sei settimane per rilanciare la tua forma fisica” oltre a quella che prende il nome di “fai salire il tuo allenamento di base“.

Apple inoltre ci tiene a sottolineare che per gli utenti ci saranno anche tre nuovi allenatori che entrano a far parte ufficialmente del team.per quanto riguarda la sezione Artist Spotlight, sarà particolarmente interessante l’aggiunta dei nuovi allenamenti con l’interazione di Beyoncé, la quale potrà tenere compagnia a tutti con le sue canzoni dell’ultimo album. Non vi resta altro che aspettare le novità e provarle in prima persona.