I passi in avanti mossi per quanto riguarda lo sviluppo di IA senzienti in grado di interagire anche con l’essere umano sono davvero incredibili, per dimostrare tutto questo, infatti, su Twitch è stato aperto un canale gestito interamente da uno streamer di intelligenza artificiale.

Il suo nome è Neuro-Sama, ogni giorno lo trovate in diretta dalle 18 alle 21, e solitamente gioca a titoli del calibro di Osu o Minecraft. Con oltre 50’000 follower attivi, potrebbe apparire a prima vista come il classico streamer giapponese, sempre pronto a rispondere in chat agli iscritti, peccato che sia una intelligenza artificiale.

Twitch, ecco l’IA che interagisce con gli spettatori

Avete capito bene, si tratta a tutti gli effetti di una IA in grado di essere ironica, spensierata e divertente, riuscendo altresì a formulare frasi di senso compiuto che pochi esseri umani sarebbero in grado effettivamente di scrivere.

L’inventore è Vedal, non è la prima volta che ci troviamo in una simile situazione, già era accaduto in passato con Kizuna AI, ma in questo caso è nato tutto come un “esperimento sociale, mentre la trasformazione in streamer di Twitch”, afferma lo stesso Vedal, “è stata dettata dalla possibile interazione dell’intelligenza con gli utenti, proprio attraverso la chat del social”.

Lo sviluppo futuro si apre verso porte inedite, infatti l’idea dello sviluppatore è di ampliare i giochi a cui effettivamente è in grado di giocare, personalizzandola con un avatar specifico. Per la protezione degli altri utenti, segnaliamo comunque che durante ogni live è sempre attivo anche un moderatore umano.