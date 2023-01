Debuttano a Las Vegas, in occasione del CES 2023, i nuovi prodotti TP-Link delle gamme Deco, Archer, Omada, Aginet, Tapo e Kasa: dai router agli extender, ai dispositivi smart per la vita di tutti i giorni.

TP-Link, leader nel settore del networking sia per consumer sia a livello professionale, presenta al CES 2023 le nuove soluzioni di rete Wi-Fi 7. Inoltre, tutte le più recenti novità dedicate alla casa intelligente. L’azienda conferma di essere in prima fila per l’innovazione del settore, con tante tecnologie di nuova generazione in ambiente home, enterprise e ISP.

TP-Link Deco per le reti Whole Home Mesh, anche 5G

Nella gamma Deco fanno il proprio debutto quattro modelli che puntano a prestazioni, affidabilità, sicurezza e copertura del segnale. Tutto grazie alla presenza di tecnologie come Whole Home Mesh WiFi7, Home Shield e l’IA. Deco BE95 è il più veloce sistema mesh quad-band Wi-Fi 7. Quattro le porte WAN/LAN a bordo: due 10G e due 2.5G. Deco BE65-5G, invece, combina 5G e Wi-Fi 7. Presenti, per le connessioni via cavo, due porte WAN/LAN 2.5G. Completano le novità della gamma Deco i modelli tri-band Wi-Fi 7 Deco BE65 e Deco BE85.

I router Archer WiFi 7 e i range extender

Quattro nuovi router della gamma Archer con supporto per il Wi-Fi 7 fanno il loro debutto tra i prodotti TP-Link al CES. Archer BE900 sfrutta la presenza di ben 12 antenne integrate ed è equipaggiato con due porte 10G WAN/LAN. Gli altri router sono Archer BE800, Archer BE805 e Archer BE550. Alcuni modelli sono pensati soprattutto per gamers e prestazioni di alto livello.

Omada e Aginet di TP-Link per i mercati Enterprise e ISP

Al CES di Las Vegas TP-Link ha svelato anche le nuove soluzioni Omada e Aginet con tecnologia Wi-Fi 7 progettate per il mondo SMB ed Enterprise e per il mercato ISP. Omada EAP780 è l’access point ideale negli ambienti di rete più affollati. Omada EAP770 offre bassa latenza e zero interferenze di segnale. Pensate invece per il mercato degli Internet Service Provider le restanti soluzioni.

Tapo e Kasa per la perfetta casa intelligente

TP-Link espande le famiglie di prodotti per la smart home Tapo e Kasa. In arrivo nuovi modelli dotati di tecnologie di ultima generazione con standard unificato Matter. Troviamo Tapo H900, un hub per gestire dispositivi smart home con standard Wi-Fi, subG, Bluetooth, Matter, Thread e altri protocolli. Alcuni modelli possono essere utilizzati anche per sveglia, calendario, annotazioni e per l’intrattenimento.

Tapo C325WB è invece la nuova security Wi-Fi camera impermeabile per l’outdoor. Altra videocamera per l’outdoor, ma alimentata a batteria, è Tapo C425 che può lavorare anche in abbinamento al pannello solare A200 con risoluzione video a 2K. Tapo D660 è il nuovo video-citofono smart dotato di dual-facing camera, mentre Tapo smart video door lock è un dispositivo 3-in-1 con serratura, citofono e videocamera di sicurezza per esterni. TP-Link ha presentato infine lampadine, prese elettriche, dimmer, nuovi sensori per illuminazione, umidità, temperatura, e altri valori, tra cui quelli di movimento.