TIM Wonder, queste due nuove offerte da 100GB in 5G distruggono Vodafone

TIM è mai come ora uno dei gestori più lanciati nel mondo della telefonia mobile, dopo un piccolo periodo che aveva lasciato in ombra il suo buon nome. Tutti sanno che nel mondo della telefonia ci sono pochi gestori che sono riusciti a fare veramente la storia e l’azienda italiana rappresenta certamente a gran voce uno dei baluardi più riconosciuti dal pubblico. Stiamo parlando infatti di una società che è stata in grado per anni di sostenere l’intero mondo della telefonia mobile e fissa in Italia, sostenendo anche le altre aziende che avevano bisogno di reti su cui appoggiarsi.

TIM infatti non molla e vuole dimostrare ancora una volta di essere una delle migliori in assoluto, soprattutto per quanto riguarda le offerte mobili.

TIM approfondisce il discorso, questa volta per battere la concorrenza servono offerte di livello come le Wonder

Gran parte del pubblico ha deciso di sottoscrivere delle offerte con i classici gestori cosiddetti virtuali, i quali dalla loro parte hanno certamente tanta convenienza. Questa però esiste anche in casa TIM, soprattutto grazie alle due nuove offerte che stanno facendo parlare tanto nell’ultimo periodo.

Le nuove Wonder hanno davvero tutto per sfondare e lo sanno anche gli utenti che le stanno sottoscrivendo in massa.

La prima delle due mette a disposizione per soli 7,99 € al mese il meglio con minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS. Al prezzo di cui si parla, il provider consente di avere anche 70 giga di traffico dati per connettersi al web. La seconda offerta differisce semplicemente per il prezzo che è di 9,99 € al mese e per i giga che in questo caso diventano 100.