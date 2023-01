Il colosso sud coreano Samsung si è confermato ancora una volta presente nel mercato smartphone, anche in quello dei dispositivi entry level, non solo per i top di gamma.

Nelle ultime ore ha infatti presentato il nuovo ed attesissimo Galaxy A14, dispositivo entry level con caratteristiche molto interessanti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung ha presentato il nuovo Galaxy A14

Dopo i primi rumor emersi nelle scorse settimane, l’azienda sudcoreana ha presentato ufficialmente il nuovo Galaxy A14 5G. Si tratta di un dispositivo entry-level con caratteristiche interessanti, soprattutto per quanto riguarda il comparto del display e per la connettività. Il nuovo smartphone monta un display Full HD da 6.6 pollici.

Come processore troviamo un Exynos 1330 con GPU Mali-G68 MC4 con 4/6 GB di memoria RAM e 64/128 GB di memoria interna. Sul retro troviamo tre sensori fotografici rispettivamente di 50 megapixel il principale, 2 megapixel il macro e 2 megapixel il sensore di profondità. Sul lato anteriore troviamo invece un sensore di 13 megapixel. Batteria da 5000 mAh e sistema operativo Android 13 con One UI 5.0.

Il nuovo Galaxy A14 5G di Samsung è stato ufficializzato anche per l’Italia nelle colorazioni Black, Silver, Dark Red e Light Green. Al momento non è stato ancora comunicato il prezzo di lancio, ma possiamo aspettarci che sarà particolarmente competitivo. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.