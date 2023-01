La ricarica rapida da 240W sarà una vera svolta sul mercato. Il primo dispositivo ad utilizzarla sarà il nuovo realme GT Neo 5, a breve in arrivo in Cina. Sarà disponibile a livello globale entro la fine del 2023.

Realme ha confermato ufficialmente il lancio imminente del nuovo realme GT Neo 5 in Cina. Questo nuovo smartphone disporrà della nuova tecnologia di ricarica rapida da 240W, la velocità più elevata per lo standard Type-C. Inoltre, l’azienda sarà la prima nel settore degli smartphone a produrre in serie sui suoi dispositivi includendo questa tecnologia, che vanta una serie di innovazioni: architettura di ricarica innovativa, ricarica sicura a bassa tensione con un’efficienza di conversione della potenza elevata. Inoltre, monterà il primo cavo di ricarica da 12A al mondo e sarà la prima soluzione di ricarica dual GaN da 240W.

realme: ricarica rapida da 240W, nuovo record per dispositivi con uscita di tipo C

Oltre alla soluzione di ricarica appena menzionata, realme GT Neo 5 presenta anche un incredibile design ignifugo di livello PS3 con 13 sensori per la temperatura che monitorano in tempo reale se il dispositivo si surriscalda. Lo smartphone sarà dotato del più grande sistema di dissipazione del calore in grafene del settore, che raggiunge fino a 6580 mm2 in totale. Con tutte queste tecnologie, lo smartphone è stato testato a una temperatura di 85 gradi Celsius e fino all’85% di umidità per 21 giorni di fila, con ricarica continua e rilascio di energia. Non sono state riscontrate problematiche. Garantiti anche oltre 1600 cicli di ricarica.

L’azienda è sempre stata all’avanguardia per quanto riguarda le tecnologie per la ricarica rapida. Nel 2021, l’azienda ha introdotto la ricarica rapida da 67W nella fascia media. Il brand è anche il primo del settore ad aver introdotto la ricarica rapida da 150W all’inizio dello scorso anno, che permette di raggiunger una ricarica completa in 20 minuti. Adesso si raggiungerà un livello superiore con quella da 240W che darà filo da torcere ad altre aziende. Ricordiamo che la nuovissima ricarica rapida da 240W sarà presente sul realme GT Neo 5, il cui lancio in Cina è previsto già entro il prossimo mese. Mentre per il mercato globale, la ricarica rapida da 240W arriverà quest’anno in un secondo momento.