Ci sono molte variabili diverse che possono influenzare i tempi di costruzione di un auto: se viene realizzata a mano o in fabbrica, da chi viene realizzato, anche la consegna può avere un enorme impatto sul tempo necessario per la costruzione.

In questo articolo, ti parleremo di due dei modi principali in cui vengono costruite le auto e di quanto tempo ci vuole per farle.

Il modo più rapido per costruire un’auto è farlo in una fabbrica. Più auto si producono contemporaneamente, più economico è per loro fabbricare le auto e più velocemente possono farlo.

Quando un’auto viene costruita in una fabbrica, ci vogliono all’incirca 19-20 ore. Questi sono i tempi di Toyota, una delle più grandi case automobilistiche del mondo. Inoltre è uno dei produttori più veloci, Ford afferma che ci vogliono circa 25 ore per macchina.

Le auto prodotte in serie vengono solitamente realizzate utilizzando un sistema di nastri trasportatori in cui ogni tecnico è addestrato a realizzare una parte specifica dell’auto.

Le parti per le auto sono spesso prodotte nella stessa fabbrica delle auto. Ciò riduce il tempo trascorso in attesa dell’arrivo delle spedizioni.

10 anni fa i motori prodotti in serie impiegavano il doppio del tempo per essere realizzate, impiegando un minimo di 40 ore per realizzare ogni macchina.

Fatto su ordinazione

Le auto in edizione limitata e su ordinazione possono spesso richiedere tra le 50 e le 60 ore per essere realizzate. Ci sono alcuni fattori che si traducono in questo lasso di tempo più lungo.

Queste auto sono generalmente prodotte in quantità limitate. Per questo motivo, di solito non utilizzano la tecnica della catena di montaggio. Invece, un gruppo di tecnici e meccanici lavora insieme su un’auto fino al suo completamento.

I motori e i sistemi elettrici all’interno di queste auto sono generalmente più complessi dei veicoli di serie. Entrambi impiegano più tempo per l’installazione.

Le auto in edizione limitata e su ordinazione sono spesso dotate di interni e allestimenti personalizzati. Questi a volte possono aggiungere 10 ore in più ai tempi di produzione. I lavori di verniciatura personalizzati non sono rari e possono anche aumentare i tempi.