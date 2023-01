L’anello intelligente Evie di Movano Health riuscirà a monitorare il cuore fornendo ulteriori dettagli sulla salute mestruale per meno di 300 euro e senza la necessità di un abbonamento mensile.

Movano Health ha annunciato Evie, un anello intelligente “progettato unicamente per le donne“, in vista delle demo pianificate al CES 2023 la prossima settimana.

La società aveva precedentemente presentato la sua interpretazione di un anello intelligente al CES 2022, ma Evie rappresenta l’idea completa: attenzione speciale rivolta alla salute mestruale, un prezzo inferiore accessibile, una promessa di un’analisi di “grado medico” approvata dalla FDA e nessun canone di abbonamento mensile.

A giudicare dall’aspetto dell’anello e dalle metriche sulla salute che Movano ha progettato per tracciare Evie, è chiaro che l’azienda considera l’anello Oura come il suo principale concorrente. Entriamo nello specifico.

Un dispositivo rivoluzionario

L’anello Evie può monitorare “la frequenza cardiaca a riposo, variabilità della frequenza cardiaca, SpO2, frequenza respiratoria, variabilità della temperatura cutanea” e può offrire approfondimenti sul ciclo mestruale di chi lo indossa, secondo Movano. Il set di funzionalità sembra simile a ciò che Oura traccia attualmente e ciò in cui Apple ha iniziato a dilettarsi ora dato che l’Apple Watch Series 8 ha un sensore di temperatura della pelle.

Movano spera di differenziarsi chiedendo l’autorizzazione della FDA per Evie, rendendolo “il primo dispositivo indossabile di consumo che è anche un dispositivo medico“. Con l’autorizzazione, Movano e l’app Evie possono offrire più indicazioni e teoricamente affermare che altri dispositivi indossabili non possono. “L’inclusione di SpO2 e frequenza respiratoria potrebbe consentirci di dire agli utenti se si stanno ammalando“, offre Movano come esempio. Come altri dispositivi indossabili senza schermo, le informazioni raccolte da Evie verranno fornite tramite app, tuttavia, a differenza di Oura, approfondimenti più approfonditi non richiedono un abbonamento.

L’anello Evie verrà lanciato nel 2023 negli Stati Uniti per un prezzo ancora da rivelare inferiore a 300 dollari.