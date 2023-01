L’operatore Fastweb per le proprie offerte di rete fissa Casa e Casa Light, ha recentemente lanciato la cosiddetta Opzione Plus, una nuova opzione aggiuntiva.

Quest’ultima unisce il servizio Assistenza Plus con il programma a pagamento FastwebUP Plus, il tutto con un costo mensile da sommare a quello dell’offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb ha lanciato la nuova opzione Plus per le reti fisse

Prima di questa nuova opzione per ottenere il servizio Assistenza Plus, con possibilità di parlare con il Customer Care “in un click” e ottenere interventi tecnici “sempre gratuiti”, i nuovi clienti dovevano necessariamente attivare l’offerta Fastweb Casa Plus, disponibile a 35,95 euro al mese.

Adesso invece, l’opzione FastwebUP Plus è stata appunto sostituita dalla cosiddetta Opzione Plus, composta come detto sia da questo programma a pagamento che dal servizio di assistenza sopra riportato, il tutto con un costo pari a 3 euro al mese. Con il servizio Assistenza Plus, ottenibile adesso anche con Fastweb Casa e Fastweb Casa Light, sostanzialmente i clienti possono ottenere un’assistenza premium aggiuntiva alla propria offerta.

Il servizio Assistenza Plus consente al cliente di parlare con il Customer Care “in un click” e ottenere interventi tecnici “sempre gratuiti”, anche quando la problematica di connessione non è riconducibile a Fastweb. L’operatore permette di gestire questo nuovo servizio tramite l’applicazione o accedendo alla propria area clienti MyFastweb sul sito ufficiale.