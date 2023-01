Euronics è folle, sconti al 70% su iPhone e Samsung solo oggi contro Expert

Erroneamente le persone credono che essendo passato il periodo natalizio con le giornate passate a fare i regali, non ci siano più sconti degni di nota in giro. In realtà tutto questo non è assolutamente vero dal momento che i grandi magazzini stanno continuando a spingere con clamorose iniziative e fuori tutto che ricordano i vecchi tempi. Tutti i grandi colossi sono quindi in prima linea, cercando in ogni modo di contrastare i venditori online. Anche i siti ufficiali di aziende come Euronics infatti stanno dando del loro meglio per proporre prezzi stratosferici ma soprattutto grande qualità della merce. Ora infatti il nuovo volantino di Euronics mostra dei prezzi assurdi, i quali riguardano soprattutto la telefonia che ormai tutti cercano ogni giorno. Ovviamente l’obiettivo è quello di battere la concorrenza, la quale però difficilmente tirerà i remi in barca.

Le grandi offerte infatti arrivano anche da parte del celebre colosso Amazon, il quale nel mondo e-commerce non ho alcun tipo di rivale. Avete paura di perdervi qualcuna delle sue offerte? Bisogna stare tranquilli nel momento in cui decidete di scegliere il nostro canale Telegram ufficiale. Si tratta di un gruppo all’interno del quale oltre 74.000 utenti risultano attivi ogni giorno. Qui ci sono codici sconto e prezzi degni di nota. Clicca qui per entrare.

Euronics: le migliori offerte del colosso stupiscono il pubblico e distruggono la concorrenza anche questa volta

In primo luogo Euronics nel suo volantino offre il Samsung Galaxy Z FLIP4, smartphone che scende a soli 899 euro. Anche lo Z Fold4 è disponibile e per una cifra di 1679 euro.

Non manca poi la proposta migliore, quella del top di gamma ovvero Samsung Galaxy S22 Ultra, il quale costa 949 euro in offerta.