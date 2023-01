Al giorno d’oggi, non c’è quasi nulla che non esista per i nostri cani. Ce ne sono ormai così tanti che a volte è difficile distinguere il buono dall’inutile. Ecco quindi alcuni gadget davvero utili che potrebbero fare la differenza.

Borraccia con ciotola per acqua integrata

Super pratica per gli spostamenti è questa borraccia con ciotola per l’acqua integrata. Sia per le escursioni, per i lunghi viaggi in auto o per la giornata in spiaggia, è aperta a molti altri usi.

Porta biscotti

Hai presente quando trovi le briciole di biscotti per cani nella tasca della giacca? Esiste un particolare sacchetto per portare in giro i biscotti per cani che permette di non sporcare, ed è super pratico da usare.

Tappetino leccante

Una delle attività preferite del cane è leccare. Sapevi anche che le lunghe leccate possono anche avere un effetto calmante sul tuo cane? Ecco perchè è stato creato un tappetino in grado di soddisfare le esigenze del tuo amico a 4 zampe. Potrà essere leccato in piena tranquillità, e non è fatto di materiale tossico.

Pulisci zampe

Soprattutto in autunno e in inverno, le zampe sporche possono diventare un problema se ti trovi in appartamento o in casa. Esistono dei contenitori che lasciati fuori la porta di casa ti aiutano a pulire le zampe del tuo cane già davanti alla porta prima di entrare, basta solo far infiliare le zampe all’interno.

Guinzaglio per jogging

Ideale per fare jogging è questo guinzaglio con elastico integrato e cintura in vita per padrone e padrona. Ma per favore non usare per andare in bicicletta.

Coperta per la macchina

Una coperta per bagagliaio pratica anche per la pulizia dell’auto. È anche super veloce da capovolgere e rimuovere se necessario.