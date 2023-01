CoopVoce, le offerte EVO con 100GB arrivano a 200GB con un trucco gratis

L’usanza di seguire sempre i soliti gestori di telefonia mobile sembrerebbe essersi assopita ormai da qualche anno. Tutti gli utenti che infatti hanno uno smartphone cercano di risparmiare quanto più possibile scegliendo delle offerte che potrebbero tornare utili sotto diversi aspetti. Uno di questi è certamente quello della grande quantità di contenuti, i quali oggi sono fondamentali visto che lo smartphone è forse l’elemento più utilizzato durante la giornata.

Allo stesso tempo la convenienza rapportata a tutto ciò non può fare altro che comodo, così come la qualità del servizio. È ovvio che i gestori virtuali hanno un po’ di qualità in meno rispetto ai soliti grandi provider, ma a quanto pare durante gli ultimi tempi questa si sarebbe affievolita.ci sono grandi aziende come ad esempio CoopVoce che riescono a dare il loro meglio con promozioni di altissimo livello proposte a prezzi molto più bassi del solito.

CoopVoce, le offerte EVO sono ancora le migliori e questa volta hanno anche qualcosa in più al loro interno

CoopVoce sta continuando a proporre al pubblico le sue migliori offerte che rispondono al nome di EVO.

Ce ne sono due in particolare, la EVO 30 e la EVO 100, che stanno riscuotendo un gran successo ma ora c’è di più. Fino al prossimo 9 gennaio sarà possibile sottoscrivere queste offerte avendo per sempre il doppio dei giga che offrono, ovvero 60 e 200. Questo il nuovo quantitativo che tutti accetteranno nel momento in cui dovessero scegliere le due offerte entro il 9 gennaio. Chiaramente i prezzi restano sempre gli stessi: 6,90 € al mese e 8,90 € al mese.