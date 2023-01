La nuova frontiera dei colossi dell’elettronica e del web, è sicuramente l’intelligenza artificiale, tutti sono alla ricerca dello sviluppo di una maggiore implementazione della stessa nei propri servizi, cercando di bruciare sul tempo le dirette concorrenti.

Stando a quanto riportato da fonti autorevoli, come The Verge, Microsoft sembra essere intenzionata ad integrare in Bing direttamente ChatGPT, un servizio di chat con un’intelligenza artificiale di altissima qualità e livello. Quest’ultima, nel caso in cui non la conosciate, è stata creata da OpenAI, e oggi è perfettamente fruibile sulla pagina dedicata.

Bing e ChatGPT, presto l’integrazione?

L’idea di Microsoft sarebbe di integrare il servizio direttamente in Bing, per rendere migliore l’operazione di ricerca, e facilitando la vita dei milioni di utenti che ogni giorno inviano query al motore di ricerca. Oltre a questo dovrebbe anche personalizzare l’IA, basandosi sulla medesima tecnologia, con domande/risposte più “umanizzate”.

Per intenderci, ad oggi effettuando una ricerca su Bing, dopo l’inserimento di una stringa, riceviamo una risposta ricca di link che includono le keyword inserite; con l’adozione di ChatGPT la risposta dovrebbe essere reale, come se avessimo chiesto ad un’altra persona, e non a un computer.

Servizi che sicuramente aprono le porte verso il futuro, ma che allo stesso tempo devono essere utilizzati con raziocinio, proprio perché presentano problematiche importanti, ad esempio ChatGPT non è ancora in grado di verificare le informazioni che offre all’utente, solamente per citare un esempio, ma con il giusto sviluppo crediamo possa portare ad ottimi risultati.