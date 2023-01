WindTre è pronta per dire la sua nel mercato della telefonia mobile, in questo periodo ha messo a disposizione di tutti gli utenti una nuova promozione veramente ricchissima di contenuti da far girare letteralmente la testa anche ai più esigenti sul territorio.

Come sempre accade con le migliori promo effettivamente disponibili, è bene sapere che l’attivazione non è alla portata di tutti, ma risulta indubbiamente essere limitata ai soli clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da un determinato operatore telefonico, nella maggior parte dei casi virtuale, con annessa portabilità del numero originario.

WindTre, ecco quali sono le migliori promozioni di oggi

Con WindTre il risparmio è davvero assicurato, gli utenti si ritrovano a poter attivare una spettacolare offerta, il cui nome è Go 150 Flash+Digital, pagandola solamente 7,99 euro al mese, con addebito diretto su carta di credito o conto corrente bancario. Prestate attenzione, non sarà possibile pagarla con il credito residuo della SIM ricaricabile.

Al netto di tale piccola limitazione, la promozione riserva comunque ottime chances di risparmio e di accesso ad interessantissime novità, ad esempio minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti, senza dimenticarsi di 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri, per finire con ben 150 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’accesso, come vi avevamo indubbiamente anticipato, risulta essere limitato ai possessori di un numero telefonico Iliad o MVNO, che vorranno effettuare la portabilità del numero originario, pagando soli 8,99 euro per l’attivazione.