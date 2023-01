Stanno ormai per concludersi le festività natalizie di quest’anno e con esse termineranno anche diverse promozioni e offerte proposte in questi giorni dai vari operatori telefonici. Tra questi, anche TIM ha proposto due nuove offerte di rete mobile. Si tratta delle offerte denominate TIM Giga Power 50 e TIM Giga Power 100, ma rimangono ormai pochissimi giorni per poterle attivare.

TIM Giga Power 50 e TIM Giga Power 100 disponibili ancora per poco tempo

Le festività natalizie sono ormai agli sgoccioli e anche alcune offerte di rete mobile dell’operatore telefonico italiano TIM stanno ormai per non essere più disponibili. In particolare, stiamo parlando delle offerte denominate TIM Giga Power 50 e TIM Giga Power 100.

Queste offerte sono state rese disponibili durante le festività natalizie ma ora mancano ormai pochissimi giorni per attivarle. Tutti gli utenti interessati avranno infatti tempo soltanto fino a lunedì prossimo 9 gennaio 2023. Fino a questa data, sarà poi possibile ottenere il raddoppio dei giga di traffico dati inclusi nelle offerte.

TIM Giga Power 50, ricordiamo, offre ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G (con una velocità massima di 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo mensile di 9,99 euro.

TIM Giga Power 100, invece, include ogni mese ben 100 GB di traffico dati anche fino alla nuova connettività 5G (con una velocità massima di 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso il prezzo per il rinnovo mensile è più elevato, pari cioè a 14,99 euro.