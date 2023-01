Terra vista dalla Luna con una foto incredibile scattata dall'atmosfera Noir

L’agenzia spaziale sudcoreana diretta verso la luna che prende il nome di KARI, ha lanciato la sua prima missione il 5 agosto del 2022, denominandola Korea Pathfinder Lunar Orbiter, o meglio Danuri. Durante gli ultimi giorni è arrivato un grande regalo per tutti gli abitanti della terra, il quale consiste in uno scatto davvero magnifico del pianeta visto dall’orbita lunare.

La Terra vista dalla Luna, che immagine

Si tratta di una foto permeata di atmosfera in noir, un classico se si pensa alla prospettiva vista dalla luna. A lasciare senza parole è proprio quel tipo di atmosfera li contrariamente invece a quanto visto in passato, tutto con colori molto accesi. Come ha dichiarato proprio il KARI, le immagini che sono state scattate tra la vigilia di Natale e il primo giorno del 2023 mostrano chiaramente la superficie della luna con la terra sullo sfondo, foto scattate da meno di 120 km sopra la luna.

Questo è quanto è stato aggiunto dal Centro Spaziale Nazionale:

“Danuri ha come compito quello di volare intorno alla Luna ogni due ore, scattando immagini e video che saranno utilizzati per selezionare potenziali siti per un futuro sbarco sulla Luna nel 2032”.

La missione scientifica inizierà il mese prossimo con la mappatura e l’analisi del terreno lunare, oltre che della misurazione della forza magnetica e dei raggi gamma. Verranno testate anche delle nuove tecnologie utili per la comunicazione, come Internet spaziale che consentirà la trasmissione di foto e video alla Terra. Potrebbe quindi essere questo l’hanno di tante novità riguardanti lo spazio e il rapporto della terra con il suo satellite primario che è la luna.