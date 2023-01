Una soluzione del genere, quella del nuovo Synology DS923+, potrebbe essere davvero ottimale se avete i vostri dati un po’ sparsi in giro, su altri hard disk ad esempio o magari sul vostro smartphone e poi su altri account su cui avete registrato dei cloud.

Design e specifiche tecniche

Il NAS in questione ha un design compatto e risulta davvero solito grazie ai materiali con cui è realizzato. Partendo dall’interno, ecco una CPU AMD Ryzen R1600, un quad-core da 3,1GHz oltre a 4GB di memoria RAM espandibili fino a 32GB. Gli spazi, da 3,5 pollici, sono 4 e pronti per ospitare dischi da 3.5 ma anche da 2.5. Ricordiamo che il Synology DS923+ consente di cambiare i dischi anche a macchina accesa offrendo la funzionalità hot-swap. Sono presenti anche i LED che identificano lo stato di attività dei dischi oltre che la loro presenza.

C’è anche una porta USB 3.2 sul frontale, così come una sul posteriore dove ci sono anche due grandi ventole che fanno un rumore davvero minimo. Non finisce però qui, visto che ci sono anche due porte LAN Gigabit, la porta e-Sata e il jack per l’alimentazione.

Al di sotto ecco due sportellini che consentono l’alloggiamento per dischi SSD di tipo M.2 NVMe da sfruttare sotto forma di cache alla massima velocità. Questa posizione ne facilità sicuramente l’intercambiabilità, anche se in questo caso l’hot-swap non è disponibile.

Sistema operativo e funzionalità

Sull’aspetto software, ecco DiskStation Manager 7.1, il quale ricorda molto Ubuntu, dunque molto familiare per chi ha avuto a che fare con sistemi Linux ad esempio. Molto semplici i passaggi di installazione anche delle app, che non sono molte ma organizzate davvero bene. Nel caso specifico noi abbiamo usato due hard disk seguendo step guidati per l’installazione davvero molto intuitivi. Ecco quindi un archivio cloud in pochi passi e nella propria casa. Potrete quindi usare il tutto sia da browser web che da app. In entrambi i casi potrete interagire sia da casa vostra che dall’esterno in ogni momento.

Proprio prevedendo che il servizio venga utilizzato da utenti sia in modalità mobile che in modalità fissa, Synology DS923+ mette a disposizione una soluzione sia per IP statici che dinamici. In che modo? Semplicemente con un servizio Dynamic DNS che permette attraverso l’individuazione di un DNS personalizzabile di poter raggiungere dall’esterno di una rete la machina server senza problemi.

Il NAS dunque può essere usato come disco di rete ma anche come sistema di backup più avanzato. E’ pienamente compatibile con più soluzioni anche in ambito aziendale. Tutti i backup possono essere ovviamente condivisi in tranquillità.

Uno degli aspetti che abbiamo trovato più interessanti di questo DS923+ è quello di riuscire ad avere compatibilità e predisposizione per lavorare alla grande con le IP Camera, il tutto attraverso il sistema surveillance di Synology. Il supporto è per oltre 8000 camere in commercio, le quali possono inviare al NAS tutte le registrazioni che vengono elaborate per essere poi archiviate localmente o magari di salvarle sul cloud.

Conlcusioni

Il Synology DS923+ è un NAS dal design compatto, molto silenzioso ma anche particolarmente prestante e che offre vari sbocchi di utilizzo. Lo consigliamo a tutte le persone che sono particolarmente sensibili sulla questione di salvare i dati, fare backup e tutto ciò che ne deriva. Il prezzo sul web si aggira tra i 550 e i 670 euro.