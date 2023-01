Lo shopping di inizio anno, magari per qualche regalo fuori tempo massimo o anche per i saldi al via in questi giorni, non è meno intenso di quello legato al periodo natalizio. Ancora in questi primi giorni del 2023 sono molti gli italiani che stanno effettuando acquisti online, utilizzando talvolta la piattaforma di PayPal, il sistema di pagamento virtuale definito più sicuro al mondo dai consumatori e dagli stessi addetti ai lavori.

PayPal, le truffe legate allo shopping di inizio anno

Da sempre PayPal assicura a tutti i suoi utenti la massima trasparenza e la massima sicurezza contro gran parte delle truffe online. Chi effettua però numerosi acquisti sul web deve fare lo stesso molta attenzione. Spesso proprio dalla disattenzione degli utenti nascono problemi non indifferenti. Impossibilitati ad hackerare i sistemi di PayPal, i cybercriminali della rete hanno deciso di mettere in atto una serie di tentativi di phishing a danno del pubblico.

Gli episodi di phishing nascono da comunicazioni inviate via mail o via SMS in cui i malintenzionati della rete propongono finti accrediti sui conti PayPal, finti accrediti che spesso superano la quota di 1000 euro.

I lettori, incuriositi dalla ghiotta comunicazione, sono quindi indirizzati su un link appositamente lasciato in allegato a queste comunicazione. Il link che si dimostra subito fasullo, indirizza i lettori su una finta pagina PayPal in cui viene chiesto agli utenti l’autenticazione con i dati riservati della piattaforma.

Ne consegue, da ciò, che coloro che condividono in queste pagine le informazioni per l’home banking mettono in serio rischio i loro risparmi presenti sui conti correnti e anche sulle carte di credito associate a PayPal.