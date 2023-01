Netflix 2023, arrivano nuovi contenuti ma 3 serie TV distruggono Prime Video

Si prepara un grande anno per quanto riguarda lo streaming online, soprattutto per le piattaforme più importanti come Netflix. Il grande colosso ultimamente sta facendo un po’ di pulizia nel suo catalogo generale, estromettendo dall’elenco tantissimi titoli a cui il pubblico era abituato.

Dopo aver fatto tanto rumore con il taglio definitivo di 1899, sembra che Netflix stia ricevendo tanta curiosità per i nuovi contenuti che verranno lanciati tra film e serie TV durante questo mese di gennaio 2023.

Netflix: qui in basso il catalogo completo delle serie TV in uscita a gennaio, ci sono anche tutti i nuovi film

Si tratta di diversi titoli molto interessanti che vanno a sostituire tante altre produzioni che Netflix ha ritenuto a fine corsa. Ovviamente qualcosa è già uscito durante i primi giorni di quest’anno, per cui potreste già trovarlo disponibile. Non dovrete fare altro che aprire il vostro profilo e cercare dalla barra di ricerca o mediante le varie schermate e categorie.

Caleidoscopio, in uscita l’1 gennaio

The good doctor 5, in uscita l’1 gennaio

La vita bugiarda degli adulti, in uscita il 4 gennaio

Ginny e Georgia 2, in uscita il 5 gennaio

Vikings Valhalla, in uscita il 12 gennaio

Love Life 2, in uscita il 13 gennaio

Sky Rojo 3, in uscita il 13 gennaio

La scuola cattolica, in uscita il 18 gennaio

The 90s Show, in uscita il 19 gennaio

Tutte le uscite Netflix di dicembre (film)