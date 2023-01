Kena Mobile è inaspettatamente sul podio di migliore operatore virtuale, sopratutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo dell’ultima proposta che l’ha vista coinvolta nel mese di Gennaio, la sua nuova offerta da 130 giga è indubbiamente una delle migliori.

Le promozioni di Kena Mobile si sono recentemente arricchite con una nuova soluzione mai vista prima, anche se limitata in attivazione per alcuni utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un MVNO, tra cui troviamo ad esempio anche Iliad. La richiesta può essere presentata direttamente nei singoli punti vendita, o anche online sul sito ufficiale, con portabilità obbligatoria del numero originario. E’ bene sapere, inoltre, che solamente per il corrente periodo promozionale è prevista attivazione gratuita, non viene richiesto il pagamento di alcun contributo aggiuntivo.

Kena Mobile, sorprese a non finire per tutti

Kena Mobile propone proprio in questo periodo una promozione davvero unica, gli utenti si ritrovano a poter accedere a 130 giga di traffico dati al mese, con annessi anche illimitati minuti da poter utilizzare verso tutti e 500 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono. Alle spalle di tutto questo si cela una sorpresa, infatti per i primi 30 giorni si aggiungono altri 100 giga di traffico dati completamente gratis, un regalo da parte di Kena Mobile per i nuovi clienti.

Il prezzo fisso dell’offerta è comunque ridotto, poiché parliamo di un contributo fisso di 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Quest’ultima nozione serve per farvi capire che non esistono costi di abbandono dell’operatore telefonico.