Siamo ancora lontani dall’arrivo ufficiale degli iPhone 15 ma le indiscrezioni non perdono tempo e rivelano già alcuni particolari degli iPhone 16 previsti per il 2024. Secondo alcune voci, i melafonini del prossimo anno saranno tra i più innovativi degli ultimi tempi.

iPhone 16 Pro e Ultra avranno RAM ancora più veloce!

Stando a quanto riferito dal leaker ShrimpApplePro, gli iPhone 16 Pro e Ultra offriranno prestazioni migliori degli iPhone 15. Apple aggiornerà vari aspetti dei suoi futuri melafonini e procederà con l’introduzione di una RAM ancora più veloce.

Nei giorni passati è emersa la notizia secondo la quale Apple proporrà degli iPhone 15 con 8 GB di RAM anziché 6 GB ma, tenendo conto di quanto riferito dal leaker appena citato, si tratterà di RAM LPDDR5 già presente su iPhone 14 Pro e Pro Max. Gli iPhone 16 Pro e Ultra, invece, potrebbero essere aggiornati con RAM LPDDR5X.

La novità non è stata confermata da Apple dunque dovremo attendere ancora per molto prima di scoprire se quanto emerso si rivelerà affidabile. Nei prossimi mesi avremo comunque la possibilità di conoscere gli attesissimi iPhone 15. Apple annuncerà quattro varianti ricche di novità molto interessanti.

I modelli base accoglieranno Dynamic Island e un nuovo sensore fotografico da 48 megapixel. Le versioni Pro e Ultra, invece, daranno il benvenuto a un nuovo zoom periscopico, a dei tasti a stato solido e ad una nuova scocca in titanio. Tantissime altre novità potrebbero sbarcare sui futuri melafonini rendendoli decisamente innovativi rispetto ai modelli attualmente in commercio. Non ci resta che attendere l’arrivo di maggiori anticipazioni sulle presunte mosse del colosso.