Google Pixel, con l'aggiornamento arriva la correzione di 7 bug e l'audio spaziale

L’aggiornamento Android di gennaio è in distribuzione per i telefoni Google Pixel e include alcune novità oltre alle patch di sicurezza. Google sta risolvendo diversi bug, ma come promesso, Spatial Audio è disponibile per dispositivi come il Pixel 6 e il Pixel 7. Al momento si attende il changelog ufficiale per confermare tutto ciò che è incluso nell’aggiornamento. Nel frattempo Verizon ha pubblicato i changelog per tutti i Pixel che supporta, svelando alcune delle modifiche apportate.

Google Pixel: quali sono i bug riscontrati e risolti dall’aggiornamento?

Le modifiche apportate con l’aggiornamento di gennaio 2023 di Pixel riguardano la sicurezza, i miglioramenti dell’impronta digitale, le correzioni di Bluetooth, un problema della fotocamera sui Pixel 7, un bug del display sui Pixel 7 e un problema che causava l’erronea visualizzazione dei layout in landscape (Attendiamo ulteriori informazioni da parte di Google, poiché potrebbero esserci altre note da aggiungere). La lista di Verizon almeno ci dà un’idea di ciò che ci aspetta. Se avremo ulteriori informazioni, state certi che le inseriremo.