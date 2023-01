Gizmo Watch 3: lo smartwatch per bambini permette di fare videochiamate

Verizon ha annunciato il nuovo modello della sua linea di smartwatch per bambini connessi in modo cellulare. Il Gizmo Watch 3 è un indossabile per bambini che fornisce loro funzionalità smart di base permettendo ai genitori o ai caregiver di tenere traccia della loro posizione.

Gizmo Watch 3: le nuove funzioni dello smartwatch per bambini

L’ultimo orologio Verizon per i bambini continua l’obiettivo dell’azienda di “fornire un’esperienza di smartwatch sicura per i bambini che non sono ancora pronti per uno smartphone”. La nuova versione ha una fotocamera frontale, che consente ai bambini di scattare foto, fare videochiamate e registrare messaggi con i contatti approvati. Il nuovo modello consente inoltre ai genitori di aggiungere più zone sicure, aree designate che i bambini non possono lasciare senza che l’orologio notifichi i genitori. Il nuovo modello raddoppia inoltre il numero di contatti fidati che i genitori possono impostare, da 10 a 20.

Il Gizmo Watch 3 ottiene un nuovo processore nella piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Verizon afferma che il chip aiuta ad aggiungere l’80% di tempo di conversazione in più e il 20% di tempo di standby in più rispetto al suo predecessore. Inoltre, include il Bluetooth per la prima volta in modo che i bambini possano accoppiare l’indossabile con cuffie o auricolari senza fili. Inoltre, ha nuove facce dell’orologio (tra cui quelle che cambiano con le stagioni e il momento del giorno) e tre nuovi giochi: Tic Tac Toe, Gizmo Says e Puzzle

Il Gizmo Watch 3 sarà disponibile attraverso Verizon in colori Blue Clay e Mint. Naturalmente, se non vuoi pagare il prezzo pieno in un’unica soluzione, l’operatore ti permetterà di pagarlo in 36 mesi.