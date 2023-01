I cristalli del tempo sono degli elementi solidi che anno una struttura interna oscillante che si ripete nel tempo e non nello spazio. Parliamo di scoperte recenti che, nonostante siano state ipotizzate nel 2012 dal fisico Frank Wilczek, le prime vere prove di studi dal punto di vista scientifico sono state pubblicate nel 2016.

Alcuni esperti hanno trovato un cristallo del tempo di recente all’interno di un normale solido che può essere fatto facilmente a casa nel kit di creazione di cristalli. I scienziati di fatto hanno rilevato il comportamento tipico di un cristallo temporale nel fosfato monoammonico. Questa è una scoperta molto importante che va a rendere decisamente più complicata le teoria che si pone alla base di questi oggetti.

“Le nostre misurazioni sui cristalli sono sembrate piuttosto sorprendenti fin dall’inizio“, afferma il ricercatore principale di due nuovi studi, il professor Sean Barrett, della Yale University. “Il nostro lavoro suggerisce che la firma di un cristallo temporale possa essere trovata, in linea di principio, cercando in un kit per la coltivazione di cristalli per bambini.”

Cristalli del tempo, come funzionano?

Ma come funziona un cristallo del tempo? I ricercatori per spiegarlo li paragonano a delle gelatine: dopo averle mosse, dobbiamo immaginare che queste oscillino con una frequenza che non corrisponde ai vostri movimenti. Questo è ciò che succede con i cristalli del tempo. Non è importante quale sia stata la spinta iniziale, poiché il cristalli assume una frequenza specifica.

Attualmente non è ancora chiaro come si siano venute a formare queste strutture. Questa ricerca riesce a tenere alte le aspettative di tantissimi interessati. Intanto, i cristalli del tempo potrebbero in futuro migliorare grazie a delle nuove tecnologie che si trovano negli orologi atomici.