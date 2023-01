Apple, dal mese di Marzo cambiare la batteria dello smartphone costerà di più

A partire dal 1° marzo, tutti gli iPhone più vecchi usciti prima del 2022 vedranno aumentare le loro tariffe di sostituzione della batteria di circa 20 euro. Attualmente, il proprietario di un iPhone 13 pagherà 65 euro per una nuova batteria. Tra due mesi, Apple addebiterà circa 84 euro.

Apple: la notizia sconvolge tutti i possessori di iPhone

Attualmente, tutti i modelli iPhone 14 sono in garanzia e, in caso di problemi, l’azienda riparerà il telefono gratuitamente. Ma quando inizieranno a uscire dalla garanzia nell’anniversario di acquisto, Apple addebiterà 93 euro per sostituire le batterie in esse.

Il passo mostra che l’azienda sta ancora regolando i prezzi in risposta a costi più elevati per il lavoro e i componenti. Sebbene l’inflazione sia recentemente rallentata negli Stati Uniti, l’azienda ha dichiarato lo scorso anno che questa aveva influito sulla sua attività e aumentato i prezzi di iPhone in diversi mercati internazionali.

Il cambiamento potrebbe anche spingere più persone ad aggiornare i loro telefoni a un nuovo modello invece che sostituire la batteria. Oppure condurre gli utenti verso negozi di riparazione non di Apple per prezzi più bassi.

I cambiamenti nella tariffa di sostituzione della batteria hanno influito sulle vendite di iPhone in passato. Alla fine del 2017, gli utenti hanno scoperto che Apple aveva aggiunto alcune linee di codice software che rallentavano gli iPhone con batterie più vecchie che erano state soprattutto esaurite, per evitare che l’intero iPhone si spegnesse inaspettatamente a causa della debole batteria.

La scoperta è diventata uno scandalo per Apple, costringendo l’azienda a rispondere al Congresso e a pagare sanzioni internazionali. La sua soluzione per i clienti all’epoca era offrire sostituzioni di batteria a 27 euro, contro il prezzo più vecchio di 74 euro.