HMD Global, il settore smartphone di Nokia, annuncia l’arrivo di Android 13 per Nokia XR20 e G50.

I due smartphone saranno i prossimi dispositivi della nota azienda finlandese a ricevere il nuovo aggiornamento così atteso da tutti gli utenti Android. Gli utenti in possesso di questi dispositivi potranno finalmente sperimentare il nuovo sistema operativo Android, così chiacchierato negli ultimi mesi. L’aggiornamento alla versione 13 era disponibile fino ad ora solo per Nokia X10 e X20.

Nokia XR20 e G50 sono smartphone incredibili, vanno oltre i confini prefissati solitamente per un dispositivo di fascia media. Inoltre, sono progettati per resistere più a lungo e durare nel tempo grazie ai costanti aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo.

Nokia annuncia altri due dispositivi che riceveranno presto il nuovo sistema operativo Android 13

“Siamo entusiasti di annunciare che anche i possessori dei Nokia XR20 e G50 inizieranno a provare da vicino il nuovo Android 13”, dichiara Lars Silberbauer, Chief Marketing Officerdi HMD Global. “Siamo consapevoli che le persone vogliono usare i loro cellulari più a lungo. I telefoni della nuova linea di smartphone Nokia si distinguono dagli altri grazie alla loro longevità, che si aggiunge a sicurezza e innovazione. Elementi presenti, peraltro, in tutte le fasce di prezzo”.

HMD Global, con sede a Espoo, in Finlandia, è la casa dei telefoni dell’azienda madre: Nokia. La missione del brand è quella di fornire una connettività accessibile a tutti gli utenti. HMD progetta e commercializza una gamma di smartphone, funzioni e opzioni in espansione e innovativi. Con un impegno costante per promuovere maggiore sicurezza, durata, affidabilità e qualità.

L’azienda ha anche ottenuto il rating di sostenibilità EcoVadisPlatinum nel 2022. Ciò significa che si colloca tra la top 1% delle aziende e nel 98% delle società sottoposte a verifica per il loro impegno verso pratiche sostenibili nella produzione di apparecchiature di comunicazione.