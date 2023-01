In occasione del CES 2023, Amazon ha annunciato il debutto di tanti nuovi prodotti e funzionalità legate al proprio ecosistema. In questo modo, l’azienda di Jeff Bezos può offrire ai propri clienti feature e integrazioni inedite in grado di sfruttare i servizi e migliorarli sotto tutti i punti di vista.

Come confermato da Amazon stessa, le principali novità vertono sull’intelligenza ambientale, dentro e fuori casa. Di seguito andremo ad analizzare tutte le novità presentata in occasione del CES 2023.

Il primo dei nuovi prodotti è Ring Car Cam. Si tratta di una doppia telecamera che registra sia quando l’auto è in movimento che quando è spenta. In questo modo, gli utenti attraverso l’app dedicata potranno controllare la propria auto ovunque si trovi. I sensori intelligenti della camera possono rilevare ciò che succede introno alla vettura anche quando questa è parcheggiata, inviando un avviso in tempo reale al proprietario.

Amazon presenta al CES 2023 la Ring Car Cam, Ring Peephole Cam e Alexa for EV Charging oltre a tante novità molto interessanti

Con Ring Peephole Cam si avrà a disposizione un videocitofono evoluto, installabile sopra lo spioncino presente sulla porta. Grazie alla telecamera HD da 1080p sarà possibile vedere chi bussa alla porta, anche al buio grazie alla visione notturna. Inoltre, il dispositivo è dotato di audio bidirezionale e rilevamento di movimenti.

Sfruttando le funzionalità avanzate di Alexa for EV Charging la ricarica dei velicoli elettrici diventa più facile. Negli Stati Uniti, gli utenti potranno chiedere all’assistente vocale di Amazon di trovare la stazione di ricarica più vicina. Il database conta oltre 150.000 stazioni di ricarica gestite da EVgo. Inoltre, il rifornimento di elettricità potrà essere pagato con la voce sempre attraverso Alexa.

Oltre ai nuovi prodotti e funzionalità, Amazon ha introdotto al CES 2023 anche una maggiore interoperabilità con i device di terze parte. Spicca la possibilità di aggiornare il sistema di infotainment di bordo SkipGen di Panasonic Automotive per migliorare l’usabilità. Adesso sarà possibile comunicare con Alexa o Siri mentre è attivo Apple CarPlay.

L’Integrazione multi-assistente Amazon permette anche ai dispositivi Josh.ai. di utilizzare contemporaneamente entrambi gli assistenti attraverso la parola di attivazione corrispondente.

Sempre restando nel settore degli assistenti vocali, gli utenti potranno acquistare nei prossimi mesi la Skill Hey Disney!. Questa soluzione è recentemente apparsa in alcune camere d’albergo del Polynesian Village Resort di Disney. Adesso, tutti gli utenti americani potranno utilizzarla nelle proprie case.