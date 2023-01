La pandemia ha cambiato le nostre abitudini in molti modi, uno dei quali è stato l’abbandono dell’uso del contante.

Ma non rinunciare ancora ai tuoi spiccioli, perché alcune monete mesi potrebbero valere un sacco di soldi. È ora di infilare le mani in quelle tasche e lungo i lati dei divani perché potresti essere seduto su una miniera d’oro.

Sembra che alcune monete da 2€ che presentano un errore di stampa possano valere tra i 200€ e i 500€.

La differenza tra una moneta che vale il suo valore nominale e una che vale tra 100 e 250 volte in più è spiegata sul canale YouTube Coin Valley. L’esperto spiega in un video come due monete apparentemente identiche valgono somme molto diverse.

Nel video usa due monete da 2 euro che provengono dalla Germania nel 2011, anno in cui sono stati coniati 24 milioni di pezzi.

Quella normale da 2 euro ha l’aquila tedesca e la lettera A che indica la zecca di Berlino, insieme a una citazione lungo i bordi della moneta e la normale faccia di tutte le monete da € 2.

La moneta speciale è quasi indistinguibile, poiché presenta anche l’aquila, la lettera A e l’iscrizione della citazione. Tuttavia, la differenza può essere chiaramente vista quando la moneta viene girata sul davanti.

Una moneta da 2000 euro

Alcune monete Irlandesi potrebbero farti guadagnare migliaia di euro. L’esperto spiega che quando si gira la moneta, l’altra faccia è capovolta.

Con le monete normali, le due facce dovrebbero essere allineate l’una con l’altra, quindi, ad esempio, con un € 2 irlandese, l’insegna nella parte anteriore e l’arpa nella parte posteriore dovrebbero essere entrambe rivolte verso l’alto quando il denaro viene girato. Può essere venduta fino a 2000 euro.