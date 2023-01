Le tendenze in merito al benessere sembrano leggermente diverse anno dopo anno. Nel 2022, ci sono stati molti trend che sono stati seguiti con successo. Quindi cosa c’è all’orizzonte per il prossimo anno?

Il fatto è che ci sono infinite pratiche che puoi usare per aumentare il tuo benessere e sentirti al meglio. Ma l’anno prossimo, ci sono alcune strategie di spicco che sono destinate a esplodere nel mondo del benessere e sapere cosa ti aspetta può aiutarti a dare il via a una nuova sana routine.

Benessere Spirituale

“Credo che una tendenza del benessere enorme e di grande impatto per il 2023 sia il benessere spirituale, un termine che si riferisce al senso di connessione di una persona con qualcosa di più grande di se stessa, come un potere superiore, un insieme di credenze spirituali o un senso di significato e scopo nella vita. Questo aspetto del benessere è spesso associato a sentimenti di pace, appagamento e armonia interiore e può svolgere un ruolo importante nella salute e nel benessere generale. In passato, il benessere spirituale era relegato principalmente a organizzazioni formali, come le religioni, ma può essere raggiunto anche attraverso la propria pratica. Alcune tecniche includono la meditazione, il respiro, una pratica di gratitudine o arti marziali “, ha affermato Jenelle Kim, dottore in medicina cinese e autrice di” Myung Sung: The Korean Art of Living Meditation “.

Strumenti per il benessere biotecnologico

“In futuro potremo effettuare esami del sangue e ad altre valutazioni che in passato potevamo ottenere solo agli appuntamenti del medico, e saremo in grado di connetterci direttamente ad app e piattaforme digitali per risultati più rapidi ed efficienti . Prevedo anche che vedremo sul mercato più prodotti tecnologici per il benessere e la bellezza. I dispositivi per le terapie, gli strumenti facciali a microcorrente e i laser che le persone possono usare a casa da soli saranno grandi. La cura della pelle biotecnologica farà scalpore come tendenza nel 2023 “, ha affermato Alexandria Gilleo, esperta di benessere, truccatrice di celebrità e fondatrice di My Zen Den a Beacon, N.Y.

Micro allenamenti

“I micro allenamenti sono in aumento, evidente anche grazie all’aumento di balli e sfide di fitness che trovi su TikTok. La rimozione della barriera temporale per l’esercizio fisico è un fattore importante nella crescente popolarità di questa tendenza del benessere. Questo formato di piccole dimensioni e a bassa intensità rende più facile allenarsi durante la giornata. Potrebbe includere un ballo mattutino con il tuo influencer preferito, una rapida serie di flessioni e squat prima di pranzo e una sessione di yoga serale per aiutarti a rilassarti e a ridurre lo stress. Queste brevi prese sul fitness si sommano a grandi risultati e sono un modo delizioso e divertente per muoversi “, ha affermato Adrian Richardson, senior content strategist per Fitbit presso Google, personal trainer e allenatore di forza e condizionamento.