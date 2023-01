Il mondo dello streaming ha potuto contare su un 2022 molto ricco di film e serie TV di altissimo livello. Le pellicole in sala e gli show sul piccolo schermo hanno tenuto incollati tantissimi spettatori con storie sempre nuove ed avvincenti.

Il team di JustWatch ha raccolto tutti i dati sulle attività di visione e di gradimento degli utenti italiani per realizzare le classifiche TOP 10 relative all’anno appena trascorso. I dati tengono conto sia del numero di visualizzazioni che dell’accoglienza da parte del pubblico, quindi si tratta di classifiche molto affidabili.

Inoltre, i dati analizzati da JustWatch tengono conto di tutti i servizi di streaming attivi nel nostro Paese. Ecco quindi che si tratta di classifiche TOP 10 basate sui cataloghi di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e Paramount+ e tutti gli altri servizi disponibili in Italia.

Il 2022 ci ha regalato alcuni tra i migliori film e serie TV di sempre, scopriamo quali sono stati i più visti in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun: Maverick The Batman Spider-Man: No Way Home Thor: Love and Thunder Doctor Strange nel Multiverso della Follia Morbius Minions 2 – Come Gru diventa cattivo Uncharted Animali Fantastici – I segreti di Silente Jurassic World – Il Dominio

TOP 10 – Serie TV in streaming

Stranger Things Euphoria House of the Dragon Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere Better Call Saul The Walking Dead The Bear The Boys This is us Peaky Blinders

La classifica relativa alla TOP 10 dei film vede trionfare in modo assolutamente netto Top Gun: Maverick. Il film diretto da Joseph Kosinski ha dominato la classifica dei film più apprezzati in streaming sin dal suo debutto. Complice una storia ben scritta e una realizzazione tecnica eccezionale, non sorprende che la pellicola abbia fatto breccia nel cuore degli appassionati e non solo.

Passando alla classifica TOP 10 delle serie TV, invece, in prima posizione troviamo Stranger Things. La serie, arrivata alla quarta stagione sta gettando le basi per la quinta e conclusiva stagione. Tutte le storyline si stanno chiudendo e Undici e tutti i suoi amici dovranno fronteggiare ancora una volta le forze del Sottosopra per l’ultima ed epica battaglia.