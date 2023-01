Il colosso sud coreano Samsung continua a riconfermarsi un esempio nel settore Android, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti software.

Il 2023 è iniziato solamente da qualche giorno ed il colosso ha già rilasciato alcuni aggiornamenti per i propri dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Samsung rilascia già qualche aggiornamento

Il produttore sudcoreano ha iniziato il 2023 esattamente come aveva terminato il 2022: rilasciando dei nuovi update software, tra cui major update e patch di sicurezza e battendo sul tempo persino Google con il rilascio delle nuove patch di sicurezza mensili. Samsung Galaxy A03 e Samsung Galaxy F12 non sono esattamente i modelli di punta del produttore sudcoreano, né tantomeno i più famosi, pertanto il fatto che due esponenti della fascia low cost si stiano aggiornando in queste ore ad Android 13 non fa che dimostrare ancora una volta la bontà del supporto software offerto dal brand in questione.

Messi da parte i due major udpate di questa raccolta, parliamo dell’ennesimo primato della casa coreana: gli ex flagship Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ sono i primi smartphone Android in assoluto ad aggiornarsi alle patch di sicurezza di gennaio 2023. La distribuzione del nuovo udpate è partita dalla Svizzera e non tarderà a diffondersi in altri Paesi europei.

Rimanendo in tema di patch di sicurezza mensili, ci tocca ora riavvolgere il nastro di un paio di mesi: l’economico Samsung Galaxy M33 5G sta ricevendo la SMR di novembre 2022, in roll out in India con la versione firmware M336BUXXU3BVL6 e in altri Paesi (Indonesia, Olanda, Malesia, Filippine, Russia, Thailandia e Vietnam) alla versione M336BXXU3BVL4.